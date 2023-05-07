В БГТУ проведут встречу выпускников с торжественным концертом

В БГТУ им. Шухова анонсировали встречу выпускников 20 мая. Для них будет работать комната Шухова.



ВУЗ традиционно даст возможность увидеться с одногруппниками на кафедре, прогуляться по кампусу и пообщаться с преподавателями. Они тоже ждут встречи не меньше: каждый гордится своими выпускниками и радуется их успехам.



Поблагодарить преподавателей выпускники смогут на торжественном концерте в Студенческом дворце культуры. Он начнётся 20 мая в 16:00.