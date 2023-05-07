Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Изображение материала

В БГТУ проведут встречу выпускников с торжественным концертом

7 мая 2023, 14:36
Фото: БГТУ им. Шухова
Мероприятие запланировано на 20 мая. Для выпускников будет работать комната Шухова и выставочный зал. Завершится встреча концертом.

В БГТУ им. Шухова анонсировали встречу выпускников 20 мая. Для них будет работать комната Шухова.

ВУЗ традиционно даст возможность увидеться с одногруппниками на кафедре, прогуляться по кампусу и пообщаться с преподавателями. Они тоже ждут встречи не меньше: каждый гордится своими выпускниками и радуется их успехам.

Поблагодарить преподавателей выпускники смогут на торжественном концерте в Студенческом дворце культуры. Он начнётся 20 мая в 16:00.

#Наталья Корявых#БГТУ им. Шухова
Подпишитесь
Пострадавшая при обстреле белгородка находится в тяжёлом состоянии
Сегодня, 12:25
Выпускникам из Шебекино помогут провести праздники в безопасности
Сегодня, 07:28
Подземный переход на «Стадионе» в Белгороде отремонтируют за 27 млн рублей
Сегодня, 08:13
Шебекино в Белгородской области снова попало под обстрел
Сегодня, 06:42
Белгородка пострадала после обстрела села Муром
Сегодня, 11:14
В Шебекино после обстрела нашли боеприпасы от РСЗО «Смерч»
Сегодня, 10:07