В Белгородской области завершили закладку геоглифа ZOV

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
По данным регионального правительства, в закладке геоглифа участвовали сотрудники министерства природопользования, работники Корочанского лесничества, местная администрация, члены школьных лесничеств и волонтёры Победы. Белгородцы дополнили саженцами букву Z и высадили новые букв геоглифа — O и V.
Новые буквы сделали размером 80 на 80 метров. Организаторы считают, что высадка деревьев послужит живым памятником погибшим защитникам во время Великой Отечественной войны.
Большая буква Z с тем же размером была высажена ещё в апреле 2022 года в Корочанском районе. В то время на ней высадили 3,5 тысячи сеянцев сосны обыкновенной.
В мае этого года там проверили деревья и заменили повреждённые — всего высадили 5 тысяч сеянцев сосны, выращенной на Прохоровском питомнике Лесопожарного центра.