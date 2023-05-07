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В Белгородской области завершили закладку геоглифа ZOV

7 мая 2023, 15:46
Фото: Пресс-служба правительства области
Белгородцы завершили работу, начатую в апреле 2021 года, сообщили в пресс-службе правительства области.

По данным регионального правительства, в закладке геоглифа участвовали сотрудники министерства природопользования, работники Корочанского лесничества, местная администрация, члены школьных лесничеств и волонтёры Победы. Белгородцы дополнили саженцами букву Z и высадили новые букв геоглифа — O и V.

Новые буквы сделали размером 80 на 80 метров. Организаторы считают, что высадка деревьев послужит живым памятником погибшим защитникам во время Великой Отечественной войны.

Большая буква Z с тем же размером была высажена ещё в апреле 2022 года в Корочанском районе. В то время на ней высадили 3,5 тысячи сеянцев сосны обыкновенной.

В мае этого года там проверили деревья и заменили повреждённые — всего высадили 5 тысяч сеянцев сосны, выращенной на Прохоровском питомнике Лесопожарного центра.

Геоглиф Победы появился в Белгородской области
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