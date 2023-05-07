В Белгородской области ожидаются заморозки

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
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Updated Сегодня, 13:53
8 мая на территории Белгородской области ожидаются заморозки. Завтра в регионе переменная облачность, без осадков. Ночью температура опустится до 0-5°С. Местами заморозки до -3°С. Днём воздух прогреется до 10-15°С.
Спасатели напомнили белгородцам неблагоприятном воздействии низкой температуры на сельскохозяйственные культуры. Также увеличивается риск возникновения техногенных пожаров.
В Белгороде завтра ночью 4°С, днём — до 12°С. Потепление в областном центре ожидается только к концу недели.