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В Белгородской области ожидаются заморозки

7 мая 2023, 13:51
Фото: 1MI
8 мая температура опустится до -3°С. Днём обещают до 15°С, сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Погода

8 мая на территории Белгородской области ожидаются заморозки. Завтра в регионе переменная облачность, без осадков. Ночью температура опустится до 0-5°С. Местами заморозки до -3°С. Днём воздух прогреется до 10-15°С.

Спасатели напомнили белгородцам неблагоприятном воздействии низкой температуры на сельскохозяйственные культуры. Также увеличивается риск возникновения техногенных пожаров.

В Белгороде завтра ночью 4°С, днём — до 12°С. Потепление в областном центре ожидается только к концу недели.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Заморозки#Осадки
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