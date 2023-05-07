«Трагические и светлые страницы». Что изменилось с момента первой инаугурации Путина

В 90-е годы была уничтожена колхозная система. Земли колхозов делились на паи и отдавались в собственность колхозников. Программа по развитию фермерских хозяйств до конца себя не оправдала, после чего началось создание конкурентоспособного сельхозпроизводства с участием крупных инвесторов. Были сформированы аграрные структуры — будущие агрохолдинги. На выкуп земель выделяли средства из регионального бюджета. За пять лет на 2 млрд рублей скупили более 600 тысяч гектаров — почти половину всех пахотных земель в регионе.