«Трагические и светлые страницы». Что изменилось с момента первой инаугурации Путина

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
7 мая 2000 года Владимир Путин вступил в должность президента России. «Путь к свободному обществу не был простым и лёгким, в нашей истории были и трагические, и светлые страницы», — в том числе заявил новоиспечённый глава государства.
В 21-м веке страна после кризисов, высокой инфляции, непомерных госдолгов и дефолтов начала с переменным успехом подниматься. В первые девять лет правления Путина экономика России прибавляла в среднем 7% к ВВП, по данным Всемирного банка. По итогам 2022 года он составил 153,4 трлн рублей.
Выросла собираемость налогов — платить зарплату в конверте стало невыгодно. В итоге это способствовало пополнению бюджета, а бизнес сформировал так называемый средний класс.
Рос внутренний региональный продукт и в Белгородской области. Новый губернатор Вячеслав Гладков в рамках предвыборной программы поставил амбициозную задачу — увеличить ВРП к 2030 году в два раза. Уже в 2021 году рост составил 30% — до 1,3 трлн рублей.
Белгородская область в новом веке стала одним из успешных и динамично развивающихся регионов России, достигнув хороших результатов в экономике, социальной сфере.
Одним из главных направлений развития стало сельское хозяйство. Регион стал одним из лидеров по производству мяса, молока и других сельхозпродуктов.
В 90-е годы была уничтожена колхозная система. Земли колхозов делились на паи и отдавались в собственность колхозников. Программа по развитию фермерских хозяйств до конца себя не оправдала, после чего началось создание конкурентоспособного сельхозпроизводства с участием крупных инвесторов. Были сформированы аграрные структуры — будущие агрохолдинги. На выкуп земель выделяли средства из регионального бюджета. За пять лет на 2 млрд рублей скупили более 600 тысяч гектаров — почти половину всех пахотных земель в регионе.
Но не только агрохолдинги стали флагманами в пополнении регионального бюджета. Важное значение в промышленности региона имеют горно-обогатительные комбинаты и металлургическая промышленность.
В 2021 году доходы областного бюджеты превысили рекордные 140 млрд рублей, и большая его часть поступила в виде налога на прибыль от металлургов.
Важным толчком развития социальной сферы стали национальные проекты. Белгородская область регулярно получает «золотой каток» за лучшие дороги в стране, в рамках нацпроектов выросли зарплаты бюджетников, улучшена медицинская и социальная инфраструктуры, очень большим подспорьем в развитии общественного транспорта стала закупка новых автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Среди лидеров в стране Белгородская область и по внедрению цифровизации в самые разные сферы жизни. Так, регион вместе с Москвой и Московской областью участвует в пилотном проекте по продаже онлайн лекарств, которые можно получить только по рецепту, а замгубернатора Евгения Мирошникова отдельно отметили за внедрение цифровых технологий в регионе.