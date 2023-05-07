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Published Сегодня, 18:02

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Updated Сегодня, 18:04

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Стали известны подробности обстрела села в Белгородском районе

7 мая 2023, 18:02
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков сообщил, есть ли пострадавшие и повреждения при обстреле села Устинка.

Вечером 7 мая под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице о последствиях.

Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов посечены окна, фасады, кровля и заборы в пяти частных домовладениях. Оперативные и аварийные службы на месте и устраняют последствия.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что сегодня под обстрел также попали Шебекино и село Муром. При обстреле села пострадала женщина, находившаяся в это время на огороде. Её госпитализировали с серьёзным ранением нижних конечностей.

Вечером также сообщалось об обстреле села Ясные Зори, которое находится рядом с Устинкой.

Белгородское село находится под обстрелом ВСУ
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Повреждения#Происшествия#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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