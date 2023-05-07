Стали известны подробности обстрела села в Белгородском районе

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Вечером 7 мая под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице о последствиях.
Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов посечены окна, фасады, кровля и заборы в пяти частных домовладениях. Оперативные и аварийные службы на месте и устраняют последствия.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что сегодня под обстрел также попали Шебекино и село Муром. При обстреле села пострадала женщина, находившаяся в это время на огороде. Её госпитализировали с серьёзным ранением нижних конечностей.
Вечером также сообщалось об обстреле села Ясные Зори, которое находится рядом с Устинкой.