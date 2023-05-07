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Шебекино в Белгородской области снова попало под обстрел

7 мая 2023, 06:42
Фото: Bel.ru

ВСУ снова обстреливают Шебекино в Белгородской области

Местные жители получили рассылку от РСЧС. Людей просят срочно пройти в укрытия.
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Обстрел

ВСУ снова обстреливают Шебекино. Жителей попросили срочно отправиться в укрытия. Официальной информации пока нет.

Накануне город также был под обстрелом со стороны Украины. Пострадал один человек. Мужчина находился в тяжёлом состоянии. Он получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча. Вскоре стало известно, что он пришёл в себя.

В результате обстрела повреждения получила местная школа. Повреждённую крышу разобрали. В ближайшие дни её начнут восстанавливать.

Владельцам магазинов в пострадавшем при обстреле ТЦ в Шебекино помогут финансово
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекино#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Разрушения
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