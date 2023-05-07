Шебекино в Белгородской области снова попало под обстрел

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
ВСУ снова обстреливают Шебекино. Жителей попросили срочно отправиться в укрытия. Официальной информации пока нет.
Накануне город также был под обстрелом со стороны Украины. Пострадал один человек. Мужчина находился в тяжёлом состоянии. Он получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча. Вскоре стало известно, что он пришёл в себя.
В результате обстрела повреждения получила местная школа. Повреждённую крышу разобрали. В ближайшие дни её начнут восстанавливать.