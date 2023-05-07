«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» на передовой надёжного энергоснабжения

«Плановая подготовка к нештатным ситуациям, большой опыт ликвидации последствий террористического и огневого воздействия на приграничных территориях и в новых российских регионах, налаженная логистика и проработанные схемы обмена информацией с региональными органами МЧС и муниципалитетами позволяют энергетикам оперативно направлять все необходимые силы и средства на борьбу с технологическими нарушениями и в праздники, и в будни», — подчеркнул Игорь Маковский.