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«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» на передовой надёжного энергоснабжения

7 мая 2023, 11:45
Фото: ПАО «Россети Центр»
Энергетики четырёх приграничных филиалов встречают праздники в условиях особого режима работы и высокой готовности к ликвидации последствий огневых, диверсионных и террористических актов.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» находятся на передовой надёжного энергоснабжения 20 регионов в дни празднования Великой Победы. Энергетики четырёх приграничных филиалов встречают праздники в условиях особого режима работы и высокой готовности к ликвидации последствий огневых, диверсионных и террористических актов. Также 14 филиалов работают в режиме повышенной готовности и проводят усиленные мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты энергообъектов и оперативного персонала.

Всего к выполнению возможных аварийно-восстановительных работ в 20 филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в круглосуточном режиме готовы 2013 бригад, в том числе повышенной мобильности, в составе 8165 человек производственного персонала и 3567 единиц спецтехники. В случае необходимости могут быть задействованы передвижные 2257 дизель-генераторные установки мощностью 82,6 МВт для обеспечения резервного энергоснабжения социально значимых объектов.

«Плановая подготовка к нештатным ситуациям, большой опыт ликвидации последствий террористического и огневого воздействия на приграничных территориях и в новых российских регионах, налаженная логистика и проработанные схемы обмена информацией с региональными органами МЧС и муниципалитетами позволяют энергетикам оперативно направлять все необходимые силы и средства на борьбу с технологическими нарушениями и в праздники, и в будни», — подчеркнул Игорь Маковский.

Фото: ПАО «Россети Центр»
#Наталья Корявых#Россети Центр
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