Раненый в Шебекино и отравление школьников успокоительным: итоги по-белгородски

Принесла его ученица гимназии и передала одному из учеников параллельного класса, после чего пятеро детей отравились. Один из них попал в реанимацию. 4 мая четверых школьников уже выписали из больницы, один на тот момент остался в медучреждении, но его жизни и здоровью ничего не угрожает.