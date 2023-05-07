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Раненый в Шебекино и отравление школьников успокоительным: итоги по-белгородски

7 мая 2023, 07:24
Фото: Bel.ru
Май в Белгородской области начался непросто. Об обстреле Шебекино и его последствиях, отравлении детей, авиабомбе, новых фейках и продолжении судов по экстремистскому «Евангелию» расскажем ниже.

Обстрел Шебекино

6 мая город Шебекино вновь попал под жёсткий обстрел со стороны Украины. Началось всё около 11 часов утра. Были и повреждения, и пострадавший мирный житель.

Мужчина во время обстрела получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча — находился в тяжёлом состоянии. Ему уже сделали операцию.

Сделано всё. Сейчас пока необходимости перевоза в областную больницу или Москву нет, все лекарственные препараты есть. Врачи наблюдают динамику, готовы оказать любую помощь
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Что касается повреждений в Шебекино — пострадали школа и торговый центр. Предварительно, в учебном заведении основные конструкции не задеты.

Магазинам в Шебекино рекомендовали не работать 7, 8 и 9 мая
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Отравление в школе

В гимназии Прохоровки 2 мая произошла странная ситуация. Школьники попали в больницу после употребления лекарственного препарата. Как выяснилось позже, это было успокоительное.

Принесла его ученица гимназии и передала одному из учеников параллельного класса, после чего пятеро детей отравились. Один из них попал в реанимацию. 4 мая четверых школьников уже выписали из больницы, один на тот момент остался в медучреждении, но его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту ЧП проводится проверка. Виновных пообещали выявить и наказать.

Ученики белгородской гимназии попали в больницу из-за отравления успокоительным
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Авиабомба

Предварительно, в Белгородской области нашли уже третью авиабомбу ФАБ-500. Упала она в Грайворонском горокруге. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Мы предположили, что это и есть тот «неразорвавшийся взрывоопасный предмет», из-за которого губернатор сообщал об эвакуации населения ближайшей улицы на время извлечения бомбы.

Добраться до ФАБ-500 получилось не сразу, а лишь спустя несколько дней после обнаружения. Авиабомба была на глубине 15 метров. Вот такая нынче жизнь в Белгородской области.

SHOT: в Белгородской области нашли третью авиабомбу ФАБ-500
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Апелляция по «Евангелию от Елизаветы»

В феврале книгу «Евангелие от Елизаветы», которую издал белгородский депутат Валерий Сергачёв, признали экстремистской, а, значит, распространять её нельзя. Да, это та самая книга, которую в своём «Потрясении» цитировал наш экс-губернатор Евгений Савченко.

После такого решения суда Сергачёв подал апелляцию на решение Октябрьского райсуда. В этот раз слушания прошли в Белгородском областном суде. Журналист Бел.Ру присутствовал на слушании и рассказал о том, как это было.

Пересказать кратко не получится, рекомендуем прочесть объяснения Сергачёва здесь отдельно. Тем не менее, итог слушания был таким — жалобу депутата-издателя не удовлетворили.

Рогатый Моисей и передёргивания. Что рассказал Сергачёв на апелляции по «Евангелию»
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Выходим в свободное плавание

Появился новый фейк, непосредственно связанный с Белгородской областью и направленный на её жителей. Фейк гласит, что наш регион планирует выйти из состава Российской Федерации.

Есть даже фотографии бюллетеней, которые якобы подтверждают подготовку референдума в Белгороде на указанную тематику. Правда, бюллетени поддельные, как и информация — ложная. В региональной Избирательной комиссии подтвердили, что это фейк. Не быть БНР.

Фейк: Белгородская область планирует выйти из состава РФ
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#Валерий сергачёв#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Итоги недели#Общество#Обстрел ВСУ#Авиабомба#Пострадавший#Отравление#Школьник#Евангелие от Елизаветы
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