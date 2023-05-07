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Раненный при обстреле Шебекино житель пришёл в себя

7 мая 2023, 04:08
Фото: 1MI
О состоянии пострадавшего губернатор Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях.
Сюжет
Обстрел

Вчера, 6 мая, был обстрелян город Шебекино. Во время обстрела повреждения получили школа, торговый центр и 12 машин. Также был ранен один местный житель: он получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча. Мужчину отправили в Шебекинскую ЦРБ, где ему сделали операцию.

Утром 7 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о состоянии пострадавшего при вчерашнем обстреле мужчины.

Мирный житель, который получил тяжёлое ранение, пришел в себя. Дышит самостоятельно, не на ИВЛ. Сейчас продолжает находиться в реанимации под наблюдением врачей. Вся необходимая помощь оказывается. После выходных сразу постараемся произвести выплату семье пострадавшего. Мы будем оказывать всю необходимую помощь, которая потребуется.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Пострадавшему при обстреле Шебекино сделали операцию
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#Александра Склярова#Пострадавший#Состояние здоровья#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков
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