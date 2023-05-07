Раненный при обстреле Шебекино житель пришёл в себя

Вчера, 6 мая, был обстрелян город Шебекино. Во время обстрела повреждения получили школа, торговый центр и 12 машин. Также был ранен один местный житель: он получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча. Мужчину отправили в Шебекинскую ЦРБ, где ему сделали операцию.