Раненный при обстреле Шебекино житель пришёл в себя

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Вчера, 6 мая, был обстрелян город Шебекино. Во время обстрела повреждения получили школа, торговый центр и 12 машин. Также был ранен один местный житель: он получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча. Мужчину отправили в Шебекинскую ЦРБ, где ему сделали операцию.
Утром 7 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о состоянии пострадавшего при вчерашнем обстреле мужчины.
Мирный житель, который получил тяжёлое ранение, пришел в себя. Дышит самостоятельно, не на ИВЛ. Сейчас продолжает находиться в реанимации под наблюдением врачей. Вся необходимая помощь оказывается. После выходных сразу постараемся произвести выплату семье пострадавшего. Мы будем оказывать всю необходимую помощь, которая потребуется.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области