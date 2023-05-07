Пострадавшая при обстреле, выпускники и подземный переход: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Пострадавшая белгородка
При обстреле села Муром в Шебекинском горокруге пострадала местная жительница. Женщина получила серьёзное ранение нижних конечностей. Вскоре губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что белгородку в тяжёлом состоянии в горбольницу №2 в Белгороде.
У пострадавшей множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела. Она находилась в операционной, где врачи оказывали ей необходимую медицинскую помощь.
Помимо Мурома под обстрелом 7 мая было и Шебекино.
Выпускники из Шебекино
Выпускникам из Шебекино предлагают отметить последние звонки и выпускные в безопасном месте. Отвезти детей подальше от границы предложил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона пообещал помочь с транспортировкой.
Теперь необходимо определиться, проводить выпускные очно, но в безопасном месте, или заочно. Решение останется за родителями, учителями и самими учащимися. Очных выпускных в городе не будет точно.
Капремонт подземки
В Белгороде проведут капитальный ремонт подземного перехода на остановке «Стадион». Начальная цена — 27 млн рублей. Финансирование осуществляется из городского бюджета. Заявки подаются до 15 мая, а подрядчика определят 17 мая.
У исполнителя будет 2,5 месяца на проведение работ. За это время он должен выполнить демонтажные и общестроительные работы, сделать внутреннюю отделку, установить навесы, пожарную сигнализацию и освещение, а также провести благоустройство территории.