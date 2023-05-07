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Пострадавшая при обстреле, выпускники и подземный переход: итоги дня

7 мая 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Жительница обстрелянного села находится в тяжёлом состоянии, выпускникам из Шебекино предложили отметить последние звонки и выпускные в безопасном месте, а в Белгороде капитально отремонтируют подземный переход на «Стадионе».

Пострадавшая белгородка

При обстреле села Муром в Шебекинском горокруге пострадала местная жительница. Женщина получила серьёзное ранение нижних конечностей. Вскоре губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что белгородку в тяжёлом состоянии в горбольницу №2 в Белгороде.

У пострадавшей множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела. Она находилась в операционной, где врачи оказывали ей необходимую медицинскую помощь.

Помимо Мурома под обстрелом 7 мая было и Шебекино.

Пострадавшая при обстреле белгородка находится в тяжёлом состоянии
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Выпускники из Шебекино

Выпускникам из Шебекино предлагают отметить последние звонки и выпускные в безопасном месте. Отвезти детей подальше от границы предложил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона пообещал помочь с транспортировкой.

Теперь необходимо определиться, проводить выпускные очно, но в безопасном месте, или заочно. Решение останется за родителями, учителями и самими учащимися. Очных выпускных в городе не будет точно.

Выпускникам из Шебекино помогут провести праздники в безопасности
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Капремонт подземки

В Белгороде проведут капитальный ремонт подземного перехода на остановке «Стадион». Начальная цена — 27 млн рублей. Финансирование осуществляется из городского бюджета. Заявки подаются до 15 мая, а подрядчика определят 17 мая.

У исполнителя будет 2,5 месяца на проведение работ. За это время он должен выполнить демонтажные и общестроительные работы, сделать внутреннюю отделку, установить навесы, пожарную сигнализацию и освещение, а также провести благоустройство территории.

Подземный переход на «Стадионе» в Белгороде отремонтируют за 27 млн рублей
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