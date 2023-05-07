Пострадавшая при обстреле белгородка приехала в Муром на дачу

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что сегодня, 7 мая, посетил село Муром Шебекинского округа. Этим же днём населённый пункт попал под обстрел ВСУ. В результате прилёта одна женщина получила серьёзные ранения нижних конечностей. Пострадавшую сразу доставили в больницу и провели операцию.
По его информации губернатора, повреждений в селе нет, кроме самого огорода, где тяжело пострадала белгородка.
В Муроме у семейной пары находится дача, в момент обстрела они занимались домашним хозяйством. Сейчас муж пострадавшей женщины уже уехал домой.
Вместе с главой округа Владимиром Ждановым и главой поселения Галиной Руденко проехали по селу, поговорили с жителями. Главные вопросы — это восстановление сотовой связи и телевидения и, конечно, вопросы безопасности.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области