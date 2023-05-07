Пострадавшая при обстреле белгородка приехала в Муром на дачу

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что сегодня, 7 мая, посетил село Муром Шебекинского округа. Этим же днём населённый пункт попал под обстрел ВСУ. В результате прилёта одна женщина получила серьёзные ранения нижних конечностей. Пострадавшую сразу доставили в больницу и провели операцию.