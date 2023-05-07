Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Изображение материала

Пострадавшая при обстреле белгородка приехала в Муром на дачу

7 мая 2023, 15:26
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков посетил село и встретился с его жителями. Об итогах встречи глава региона рассказал на своей странице в соцсетях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что сегодня, 7 мая, посетил село Муром Шебекинского округа. Этим же днём населённый пункт попал под обстрел ВСУ. В результате прилёта одна женщина получила серьёзные ранения нижних конечностей. Пострадавшую сразу доставили в больницу и провели операцию.

По его информации губернатора, повреждений в селе нет, кроме самого огорода, где тяжело пострадала белгородка.

В Муроме у семейной пары находится дача, в момент обстрела они занимались домашним хозяйством. Сейчас муж пострадавшей женщины уже уехал домой.

Вместе с главой округа Владимиром Ждановым и главой поселения Галиной Руденко проехали по селу, поговорили с жителями. Главные вопросы — это восстановление сотовой связи и телевидения и, конечно, вопросы безопасности.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Белгородка пострадала после обстрела села Муром
Узнать подробнее
Читайте также:
Пострадавшая при обстреле белгородка находится в тяжёлом состоянииВ Шебекино после обстрела нашли боеприпасы от РСЗО «Смерч»Шебекино в Белгородской области снова попало под обстрел
#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Повреждения домов и зданий после обстрела#Происшествия#Шебекинский горокруг#Муром#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов
Подпишитесь
Пострадавшая при обстреле белгородка находится в тяжёлом состоянии
Сегодня, 12:25
Выпускникам из Шебекино помогут провести праздники в безопасности
Сегодня, 07:28
Подземный переход на «Стадионе» в Белгороде отремонтируют за 27 млн рублей
Сегодня, 08:13
Шебекино в Белгородской области снова попало под обстрел
Сегодня, 06:42
Белгородка пострадала после обстрела села Муром
Сегодня, 11:14
В Шебекино после обстрела нашли боеприпасы от РСЗО «Смерч»
Сегодня, 10:07