Пострадавшая при обстреле белгородка находится в тяжёлом состоянии

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Женщина, пострадавшая при обстреле села Муром, находится в тяжёлом состоянии в горбольнице №2. В момент атаки на населённый пункт она находилась на огороде.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, у неё множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела. Пострадавшая находится в операционной, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Всего в селе зафиксировали пять прилётов. Два из них пришлись в огород, когда там находилась женщина и её муж.