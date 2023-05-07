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Пострадавшая при обстреле белгородка находится в тяжёлом состоянии

7 мая 2023, 12:25
Фото: 1MI

Гладков рассказал о состоянии пострадавшей при обстреле белгородки

Жительницу села Муром отправили в горбольницу №2 в Белгороде. Подробнее о её состоянии рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Женщина, пострадавшая при обстреле села Муром, находится в тяжёлом состоянии в горбольнице №2. В момент атаки на населённый пункт она находилась на огороде.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, у неё множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела. Пострадавшая находится в операционной, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Всего в селе зафиксировали пять прилётов. Два из них пришлись в огород, когда там находилась женщина и её муж.

Белгородка пострадала после обстрела села Муром
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