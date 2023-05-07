Подземный переход на «Стадионе» в Белгороде отремонтируют за 27 млн рублей

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Подземный переход на остановке «Стадион» в Белгороде капитально отремонтируют за 27 млн рублей. Соответствующая закупка появилась 5 мая. Заявки принимаются до 15 мая.
Исполнителя определят 17 мая. У него будет 75 дней на выполнение работ по капитальному ремонту. Финансирование осуществляется из городского бюджета. Заказчиком выступает УКС городской администрации.
Согласно документам, от подрядчика требуется выполнить демонтажные и общестроительные работы, сделать внутреннюю отделку. Кроме того, он должен установить навесы, пожарную сигнализацию и освещение, а также провести благоустройство территории.
Ранее сообщалось, что мэрия представила вариант ремонта подземного перехода на «Стадионе». Требуется провести ремонт сборных железобетонных конструкций с восстановлением их защитного слоя, покрытия на стенах, полу и крыше, ливнесточной системы.