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Подземный переход на «Стадионе» в Белгороде отремонтируют за 27 млн рублей

7 мая 2023, 08:13
Фото: 1MI

27 млн рублей потратят на капремонт подземного перехода на «Стадионе» в Белгороде

Завершить работы подрядчик должен за 75 дней. Заявки подаются до 15 мая, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Подземный переход на остановке «Стадион» в Белгороде капитально отремонтируют за 27 млн рублей. Соответствующая закупка появилась 5 мая. Заявки принимаются до 15 мая.

Исполнителя определят 17 мая. У него будет 75 дней на выполнение работ по капитальному ремонту. Финансирование осуществляется из городского бюджета. Заказчиком выступает УКС городской администрации.

Согласно документам, от подрядчика требуется выполнить демонтажные и общестроительные работы, сделать внутреннюю отделку. Кроме того, он должен установить навесы, пожарную сигнализацию и освещение, а также провести благоустройство территории.

Ранее сообщалось, что мэрия представила вариант ремонта подземного перехода на «Стадионе». Требуется провести ремонт сборных железобетонных конструкций с восстановлением их защитного слоя, покрытия на стенах, полу и крыше, ливнесточной системы.

Фото: сайт госзакупок
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#Наталья Корявых#Белгород#Белгородская область#Новости Белгорода#Город#Подземный переход#Стадион#Капремонт#Госзакупки#Подрядчик
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