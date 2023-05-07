Остановочный пункт в Белгороде оборудовали двумя посадочными платформами

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
В пресс-службе министерства транспорта Белгородской области сообщили, что остановочный пункт «1000 мелочей» оборудовали двумя остановочными платформами. Изменения начнут действовать уже с 10 мая.
Благодаря первой платформе жители города смогут отправиться по направлению на Волчанскую. В ту сторону будут ходить маршруты №9, 14, 18, 21, 33, 36, 39, 103, 103Н, 104, 104А, 104Д, 114, 114Д, 115, 115Б, 121Р, 123, 123А, 209, 227.
В сторону улицы Победы отправятся белгородцы со второй платформы на маршрутах № 12, 41, 41А, 50, 101, 101А, 113, 223, 223А, 223Д, 223И, 271.
Решение было принято для улучшения качества транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности пассажиров во время ожидания общественного транспорта.
пояснили в Минтрансе