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Остановочный пункт в Белгороде оборудовали двумя посадочными платформами

7 мая 2023, 17:51
Фото: 1MI
На одной из платформ белгородцы смогут доехать до улиц Победы и Волчанской, сообщили в Минтрансе области.

В пресс-службе министерства транспорта Белгородской области сообщили, что остановочный пункт «1000 мелочей» оборудовали двумя остановочными платформами. Изменения начнут действовать уже с 10 мая.

Благодаря первой платформе жители города смогут отправиться по направлению на Волчанскую. В ту сторону будут ходить маршруты №9, 14, 18, 21, 33, 36, 39, 103, 103Н, 104, 104А, 104Д, 114, 114Д, 115, 115Б, 121Р, 123, 123А, 209, 227.

В сторону улицы Победы отправятся белгородцы со второй платформы на маршрутах № 12, 41, 41А, 50, 101, 101А, 113, 223, 223А, 223Д, 223И, 271.

Решение было принято для улучшения качества транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности пассажиров во время ожидания общественного транспорта.
пояснили в Минтрансе
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#Александра Склярова#Маршруты#Остановки#Город#Транспорт#Белгород
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