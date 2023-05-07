Белгородское село находится под обстрелом ВСУ

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
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Updated Сегодня, 15:59
Сегодня, 7 мая, Белгородская область третий раз попала под обстрел. На этот раз СМС-оповещения от РСЧС приходят жителям села Ясные Зори Белгородского района. Белгородцев просят срочно спрятаться в укрытия.
В этот же день ВСУ атаковали Шебекино и село Муром Шебекинского округа. В результате прилёта в Муром одна женщина получила серьёзные ранения нижних конечностей. Пострадавшую сразу доставили в больницу и провели операцию.
Повреждений в селе не было зафиксировано, кроме огорода пострадавшей женщины, куда пришёлся прилёт.