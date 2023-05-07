Белгородка пострадала после обстрела села Муром

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
При обстреле села Муром в Шебекинском горокруге пострадала женщина. ВСУ ударили по центру села, уточнил глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, есть одна пострадавшая. Местная жительница получила серьёзное ранение нижних конечностей. Бригада скорой помощи и оперативные службы выехали на место.
Дополнительную информацию Гладков пообещал сообщить позже.
Под обстрел населённый пункт попал около 13:20.
Также 7 мая под обстрел вновь попало Шебекино. Обошлось без разрушений и пострадавших.