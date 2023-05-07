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Белгородка пострадала после обстрела села Муром

7 мая 2023, 11:14
Фото: Bel.ru

Женщина пострадала при обстреле села Муром в Белгородской области

Жительница региона получила серьёзное ранение нижних конечностей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Данных о разрушениях пока нет.
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Обстрел

При обстреле села Муром в Шебекинском горокруге пострадала женщина. ВСУ ударили по центру села, уточнил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, есть одна пострадавшая. Местная жительница получила серьёзное ранение нижних конечностей. Бригада скорой помощи и оперативные службы выехали на место.

Дополнительную информацию Гладков пообещал сообщить позже.

Под обстрел населённый пункт попал около 13:20.

Также 7 мая под обстрел вновь попало Шебекино. Обошлось без разрушений и пострадавших.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Муром#Вячеслав Гладков#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Пострадавшие
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