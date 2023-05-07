Белгородка пострадала после обстрела села Муром

Также 7 мая под обстрел вновь попало Шебекино . Обошлось без разрушений и пострадавших.

Под обстрел населённый пункт попал около 13:20.

Дополнительную информацию Гладков пообещал сообщить позже.

По предварительным данным, есть одна пострадавшая. Местная жительница получила серьёзное ранение нижних конечностей. Бригада скорой помощи и оперативные службы выехали на место.

При обстреле села Муром в Шебекинском горокруге пострадала женщина. ВСУ ударили по центру села, уточнил глава региона Вячеслав Гладков .

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