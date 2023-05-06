Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем в ходе обстрела города Шебекино

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:32
6 мая под обстрел ВСУ попало Шебекино. По предварительной информации, есть один пострадавший.
В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительной информации, есть один пострадавший.
Вячеслав Гладков
На месте сейчас находятся глава округа Владимир Жданов и оперативные службы.
Отметим, что под обстрел ВСУ также попал посёлок Ленинский Шебекинского горокруга.