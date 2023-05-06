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Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем в ходе обстрела города Шебекино

6 мая 2023, 08:29
Фото: Bel.ru
Под обстрел ВСУ 6 мая попал город Шебекино. На месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

6 мая под обстрел ВСУ попало Шебекино. По предварительной информации, есть один пострадавший.

В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительной информации, есть один пострадавший.
Вячеслав Гладков

На месте сейчас находятся глава округа Владимир Жданов и оперативные службы.

Отметим, что под обстрел ВСУ также попал посёлок Ленинский Шебекинского горокруга.

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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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