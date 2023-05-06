Пострадавшему при обстреле Шебекино сделали операцию

«Проговорил с супругой пострадавшего и после этого разговора поехал в больницу. Встретился с главным врачом и с хирургом, который проводил ему операцию. Сделано всё. Сейчас пока необходимости перевоза в областную больницу или Москву нет, все лекарственные препараты есть. Врачи наблюдают динамику, готовы оказать любую помощь», — подчеркнул Гладков.