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Пострадавшему при обстреле Шебекино сделали операцию

6 мая 2023, 15:02
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков вместе с главой округа Владимиром Ждановым побывали на месте разрушений после обстрела ВСУ в Шебекино.

Во время обстрела повреждения получила школа и торговый центр. По предварительным данным, в школе основные конструкции не задеты.

Молодцы охранник Екатерина Николаевна Овчарова и особенно завхоз Эдуард Владимирович Павленко, который, несмотря на взрывы, быстро поднялся наверх с огнетушителями и до прибытия пожарной бригады погасил основное пламя. То есть фактически школу спас. Сейчас уже идёт разбор поврежденной кровли.
Вячеслав Гладков

Владельцу повреждённого ТЦ окажут поддержку. Сейчас в торговом центре началась уборка повреждённых конструкций.

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Губернатор также встретился с супругой пострадавшего во время обстрела.

«Проговорил с супругой пострадавшего и после этого разговора поехал в больницу. Встретился с главным врачом и с хирургом, который проводил ему операцию. Сделано всё. Сейчас пока необходимости перевоза в областную больницу или Москву нет, все лекарственные препараты есть. Врачи наблюдают динамику, готовы оказать любую помощь», — подчеркнул Гладков.

Также в ходе обстрела посекло 12 машин. Специалисты проведут экспертизу авто, чтобы через 10 дней пострадавшие смогли получить компенсацию, добавил губернатор.

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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Разрушения#Торговый центр#Общество#Губернатор#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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