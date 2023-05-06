Пострадавшему при обстреле Шебекино сделали операцию

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Во время обстрела повреждения получила школа и торговый центр. По предварительным данным, в школе основные конструкции не задеты.
Молодцы охранник Екатерина Николаевна Овчарова и особенно завхоз Эдуард Владимирович Павленко, который, несмотря на взрывы, быстро поднялся наверх с огнетушителями и до прибытия пожарной бригады погасил основное пламя. То есть фактически школу спас. Сейчас уже идёт разбор поврежденной кровли.
Вячеслав Гладков
Владельцу повреждённого ТЦ окажут поддержку. Сейчас в торговом центре началась уборка повреждённых конструкций.
Губернатор также встретился с супругой пострадавшего во время обстрела.
«Проговорил с супругой пострадавшего и после этого разговора поехал в больницу. Встретился с главным врачом и с хирургом, который проводил ему операцию. Сделано всё. Сейчас пока необходимости перевоза в областную больницу или Москву нет, все лекарственные препараты есть. Врачи наблюдают динамику, готовы оказать любую помощь», — подчеркнул Гладков.
Также в ходе обстрела посекло 12 машин. Специалисты проведут экспертизу авто, чтобы через 10 дней пострадавшие смогли получить компенсацию, добавил губернатор.