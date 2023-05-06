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В Сети сообщают о прилёте по школе в Шебекино

6 мая 2023, 09:01
Фото: Шёпот Шебекино
6 мая под обстрел ВСУ попал город Шебекино. В Telegram-каналах сообщают о прилёте в крышу местной школы и в торговый центр в районе рынка.
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Обстрел

В Сети сообщают о прилёте в школу в Шебекино. Повреждения получила крыша здания, никто из школьников не пострадал — все ученики находятся на дистанционном обучении.

Также появились кадры прилёта в торговый центр в районе рынка. Известно, что в городе во время обстрела впервые включили сирену. 

Фото: Шёпот Шебекино

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем. На месте сейчас находятся глава округа Владимир Жданов и оперативные службы.

Отметим, что под обстрел ВСУ также попал посёлок Ленинский Шебекинского горокруга.

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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Общество#Разрушения#Обстрел#Шебекинский горокруг
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