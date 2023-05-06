В Сети сообщают о прилёте по школе в Шебекино

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В Сети сообщают о прилёте в школу в Шебекино. Повреждения получила крыша здания, никто из школьников не пострадал — все ученики находятся на дистанционном обучении.
Также появились кадры прилёта в торговый центр в районе рынка. Известно, что в городе во время обстрела впервые включили сирену.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем. На месте сейчас находятся глава округа Владимир Жданов и оперативные службы.
Отметим, что под обстрел ВСУ также попал посёлок Ленинский Шебекинского горокруга.