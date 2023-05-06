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В Нижнем Новгороде взорвался автомобиль с Захаром Прилепиным

6 мая 2023, 12:03
Фото: 1MI
6 мая под Нижним Новгородом взорвался автомобиль, в котором находился писатель и политический деятель Захар Прилепин. Прилепин пострадал, ещё один человек погиб.

По предварительной информации, Захар Прилепин возвращался из зоны СВО к семье в Нижний Новгород. Автомобиль Audi Q7 взорвался в деревне Пионерская Борского района, пишет NewsNN. Нижегородский губернатор сообщил, что жизни Прилепина ничего не угрожает. Писатель получил незначительные переломы.

В результате происшествия погиб водитель автомобиля.

Местные полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву авто.

Также известно, что следственный комитет квалифицировал дело о покушении на писателя как теракт.

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#Алина Харина#Автомобиль#Происшествия#Следственный комитет#Нижний новгород#Захар Прилепин
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