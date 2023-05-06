В Нижнем Новгороде взорвался автомобиль с Захаром Прилепиным

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
По предварительной информации, Захар Прилепин возвращался из зоны СВО к семье в Нижний Новгород. Автомобиль Audi Q7 взорвался в деревне Пионерская Борского района, пишет NewsNN. Нижегородский губернатор сообщил, что жизни Прилепина ничего не угрожает. Писатель получил незначительные переломы.
В результате происшествия погиб водитель автомобиля.
Местные полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву авто.
Также известно, что следственный комитет квалифицировал дело о покушении на писателя как теракт.