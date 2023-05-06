В Белгороде произошёл пожар на кровле спортивного комплекса

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Как сообщает региональное МЧС, в 15:54 в Белгороде на Гражданском проспекте произошло возгорание кровли на спортивном комплексе.
На место пожара выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей.
Напомним, что 2 мая на Михайловском шоссе в Белгороде вспыхнул ангар. Пострадавших в результате происшествия нет. Кроме того, в этот же день произошёл пожар в грузовике в районе Северного.
Стоит также отметить, что с начала текущего года в регионе не было лесных пожаров. В целом крупных лесных пожаров на территории региона не было с 2011 года. Ежегодно инспекторы проводят профилактическую работу с населением.