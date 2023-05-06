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Published Сегодня, 13:42

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В Белгороде произошёл пожар на кровле спортивного комплекса

6 мая 2023, 13:42
Фото: Bel.ru
Возгорание произошло на Гражданском проспекте.
Сюжет
Пожар

Как сообщает региональное МЧС, в 15:54 в Белгороде на Гражданском проспекте произошло возгорание кровли на спортивном комплексе.

На место пожара выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей. 

Фото: Bel.ru

Напомним, что 2 мая на Михайловском шоссе в Белгороде вспыхнул ангар. Пострадавших в результате происшествия нет. Кроме того, в этот же день произошёл пожар в грузовике в районе Северного.

Стоит также отметить, что с начала текущего года в регионе не было лесных пожаров. В целом крупных лесных пожаров на территории региона не было с 2011 года. Ежегодно инспекторы проводят профилактическую работу с населением.

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#Пожар#Алина Харина#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород
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