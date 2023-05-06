С кинотеатром и бассейном: Сколько стоит снять дачу на сутки под Белгородом

К примеру, за 5500 рублей в сутки в будни и 7500 рублей в выходные дни белгородцам предлагают снять дом с банным чаном и уличным кинотеатром. Из объявления следует, что дом построен из морского контейнера. Жить в нём смогут только четыре человека. Шумные вечеринки разрешены, но при условии «бережного отношения к имуществу», следует из объявления.