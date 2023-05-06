С кинотеатром и бассейном: Сколько стоит снять дачу на сутки под Белгородом

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
В Белгородскую область наконец-то пришла долгожданная тёплая погода. Это период отдыха, выездов на природу и шашлыков. Соответственно в это время вырастает спрос на загородную недвижимость. Редакция Бел.Ру решила выяснить, во сколько обойдётся аренда домов для отдыха за пределами города.
На сайте объявлений мы нашли несколько предложений о сдаче домов на сутки по средней цене — от 5000 до 8000 рублей.
К примеру, за 5500 рублей в сутки в будни и 7500 рублей в выходные дни белгородцам предлагают снять дом с банным чаном и уличным кинотеатром. Из объявления следует, что дом построен из морского контейнера. Жить в нём смогут только четыре человека. Шумные вечеринки разрешены, но при условии «бережного отношения к имуществу», следует из объявления.
При заселении посетителям необходимо внести депозит в размере 5000 рублей, его обещают вернуть после проверки целостности имущества.
В комплекс входит гриль-зона, гитара, костровая чаша, гамак. За банный чан придётся доплатить 3500 рублей. Дом находится в районе посёлка Северный.
За 6000 рублей в сутки белгородцам предлагают снять шалаш. В такой дом входит гостиная, спальня закрытая и открытая, кухня. Максимальное количество отдыхающих — шесть человек.
Отметим, что в 6000 рублей обойдётся проживание двух человек, каждый последующий должен заплатить тысячу рублей. В пятницу и субботу проживание двоих обойдётся в 8000 рублей.
За баню и холодную купель придётся доплатить 4500 рублей. После 22:00 шуметь нельзя, запрещены также пиротехника и свечи.
В 20 км от города в селе Никольское для аренды предлагается дом с баней внутри. Проживание четверых обойдётся в 7500 рублей. За проживание 10 человек придётся заплатить 13 000 рублей за сутки в будни. В выходные проживание четверых обойдётся в 8500 рублей, а десяти человек — в 15 000 рублей за сутки.
В такой дом входит баня и банный чан, за которые придётся доплачивать отдельно, мангальная зона, аудиосистема и караоке.
За 10 000 рублей под Белгородом можно снять двухэтажный дом с баней, сауной, бассейном и мангалом. В коттедже также есть банкетный зал, камин, бильярд, теннисный стол. 10 000 рублей придётся заплатить за проживание десяти человек в будни. После 22:00 шуметь нельзя, запрещена своя аппаратура (колонки и сабвуферы). За порчу имущества, использование мёда в парилке, беспорядок предусмотрены штрафы.
От 10 000 до 21 000 рублей белгородцам обойдётся проживание в усадьбе площадью 120 кв. м. В доме есть кондиционер, гостиная с камином, спальни. Также имеется панорамная баня, беседка на берегу водоёма. За отдельную плату предоставят комплексные обеды.
От 14 000 рублей обойдётся проживание «в роскошном месте в самом сердце леса». Дом рассчитан на 30 человек. На территории есть мангал, а на озере можно ловить рыбу.