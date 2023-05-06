Пострадавший при обстреле Белгородской области мужчина находится в тяжёлом состоянии

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
6 мая ВСУ обстреляли центр Шебекино из ствольной артиллерии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадал мирный житель. По словам Гладкова, мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча. Пострадавший находится в Шебекинской ЦРБ в тяжёлом состоянии. Мужчине оказывают всю необходимую медпомощь.
Также губернатор сообщил о двух прямых попаданиях в здание ТЦ и школы. Повреждена кровля. Помимо этого, прилёты пришлись на территорию промышленного предприятия. Повреждения также получили пять машин.
Оперативные службы в настоящий момент проводят поквартальный обход территории.