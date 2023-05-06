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Пострадавший при обстреле Белгородской области мужчина находится в тяжёлом состоянии

6 мая 2023, 10:45
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Во время обстрела Шебекино мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча.
Сюжет
Обстрел

6 мая ВСУ обстреляли центр Шебекино из ствольной артиллерии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадал мирный житель. По словам Гладкова, мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча. Пострадавший находится в Шебекинской ЦРБ в тяжёлом состоянии. Мужчине оказывают всю необходимую медпомощь.

Также губернатор сообщил о двух прямых попаданиях в здание ТЦ и школы. Повреждена кровля. Помимо этого, прилёты пришлись на территорию промышленного предприятия. Повреждения также получили пять машин.

Оперативные службы в настоящий момент проводят поквартальный обход территории.

Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем в ходе обстрела города Шебекино
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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Общество#Обстрел#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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