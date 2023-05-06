Обстрелы Белгородской области и фейк об эвакуации обсуждали белгородцы 6 мая

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В субботу, 6 мая, под обстрел ВСУ попало Шебекино. Среди мирных жителей есть пострадавший. Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча. Сейчас мужчина в тяжёлом состоянии находится в больнице.
Известно, что прилёты были зафиксированы в местную школу, торговый центр и промышленное предприятие. 12 машин посекло осколками.
В социальных сетях распространился фейк об эвакуации улиц Лермонтова и Толстого в Белгороде. Информацию опровергли в региональном МЧС. В ведомстве заявили, что информация об эвакуации не соответствует действительности.
В субботу утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил о строительстве индивидуальных домов для жителей, которые потеряли жильё из-за обстрелов. Сейчас на стадии строительства находится 39 домов. В новое жильё белгородцы должны въехать к Новому году.
Также губернатор сообщил, что 700 семей, которые были отселены из-за муниципального ЧС или потеряли дома после обстрелов, определились с конкретными вариантами нового жилья.