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Обстрелы Белгородской области и фейк об эвакуации обсуждали белгородцы 6 мая

6 мая 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
В субботу МЧС опровергли фейк об эвакуации нескольких улиц Белгорода, а ВСУ обстреляли Шебекино.

Обстрел Шебекино

В субботу, 6 мая, под обстрел ВСУ попало Шебекино. Среди мирных жителей есть пострадавший. Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча. Сейчас мужчина в тяжёлом состоянии находится в больнице.

Известно, что прилёты были зафиксированы в местную школу, торговый центр и промышленное предприятие. 12 машин посекло осколками.

Пострадавший при обстреле Белгородской области мужчина находится в тяжёлом состоянии
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Фейк об эвакуации

В социальных сетях распространился фейк об эвакуации улиц Лермонтова и Толстого в Белгороде. Информацию опровергли в региональном МЧС. В ведомстве заявили, что информация об эвакуации не соответствует действительности.

Фейк: МЧС проводит эвакуацию нескольких улиц Белгорода
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Строительство новых домов

В субботу утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил о строительстве индивидуальных домов для жителей, которые потеряли жильё из-за обстрелов. Сейчас на стадии строительства находится 39 домов. В новое жильё белгородцы должны въехать к Новому году.

Также губернатор сообщил, что 700 семей, которые были отселены из-за муниципального ЧС или потеряли дома после обстрелов, определились с конкретными вариантами нового жилья.

Для белгородцев из приграничья начали строить 39 индивидуальных домов
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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Дома#Фейковые новости#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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