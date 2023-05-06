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Гладков рассказал о ремонте пострадавшего от падения авиабомбы дома в Белгороде

6 мая 2023, 06:48
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Речь идёт о многоэтажке на улице Шаландина, 15. По словам губернатора, пять квартир находятся в непростом техническом состоянии.

По словам Вячеслава Гладкова, в доме на Шаландина, 15 продолжается ремонт повреждённых квартир.

19 квартир в работе, 5 в очень непростом техническом состоянии. Вижу, что строители стараются, чтобы жители максимально быстро смогли вернуться в свои дома. Но главное — качество. За этим очень внимательно следим и постараемся, ещё раз повторюсь, быстрее завершить восстановительные работы по этому дому.
Вячеслав Гладков

20 апреля в Белгороде раздался взрыв, после чего рядом с многоэтажным домом очевидцы увидели воронку диаметром 20 метров. В Минобороны сообщили, что причиной происшествия стал нештатный сход боеприпаса с самолёта.

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#Алина Харина#Шаландина#Разрушения#Общество#Губернатор#Белгород
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