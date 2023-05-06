Гладков рассказал о ремонте пострадавшего от падения авиабомбы дома в Белгороде

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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По словам Вячеслава Гладкова, в доме на Шаландина, 15 продолжается ремонт повреждённых квартир.
19 квартир в работе, 5 в очень непростом техническом состоянии. Вижу, что строители стараются, чтобы жители максимально быстро смогли вернуться в свои дома. Но главное — качество. За этим очень внимательно следим и постараемся, ещё раз повторюсь, быстрее завершить восстановительные работы по этому дому.
Вячеслав Гладков
20 апреля в Белгороде раздался взрыв, после чего рядом с многоэтажным домом очевидцы увидели воронку диаметром 20 метров. В Минобороны сообщили, что причиной происшествия стал нештатный сход боеприпаса с самолёта.