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Фейк: МЧС проводит эвакуацию нескольких улиц Белгорода

6 мая 2023, 08:16
Фото: 1MI

В региональном МЧС опровергли информацию об эвакуации нескольких улиц Белгорода

В соцстеях начала распространяться ложная информация об эвакуации улиц Лермонтова и Толстого областного центра.

В областном МЧС опровергли информацию об эвакуации улиц Белгорода.

В социальных сетях массово распространяется ложная информация о том, что МЧС России проводит эвакуацию населения в областном центре. Данная информация не соответствует действительности и является ложной.
МЧС России по Белгородской области
Фото: Война с фейками. Белгород

Напомним, что ранее в сети распространился фейк — якобы в Белгороде готовят референдум о выходе региона из состава РФ. Для большей правдоподобности фейк распространяют с фотографией бюллетеней. Информация о подготовке такого референдума ложная.

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#Алина Харина#Фейковые новости#Мчс россии#Общество#Белгородская область
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