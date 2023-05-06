Фейк: МЧС проводит эвакуацию нескольких улиц Белгорода

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В областном МЧС опровергли информацию об эвакуации улиц Белгорода.
В социальных сетях массово распространяется ложная информация о том, что МЧС России проводит эвакуацию населения в областном центре. Данная информация не соответствует действительности и является ложной.
МЧС России по Белгородской области
Напомним, что ранее в сети распространился фейк — якобы в Белгороде готовят референдум о выходе региона из состава РФ. Для большей правдоподобности фейк распространяют с фотографией бюллетеней. Информация о подготовке такого референдума ложная.