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Для белгородцев из приграничья начали строить 39 индивидуальных домов

6 мая 2023, 07:13
Фото: 1MI
Новое жильё взамен разрушенного обстрелами выбрали 700 семей.

700 семей, которые были отселены в рамках муниципального ЧС или полностью потеряли дома после обстрелов, определились с вариантами нового жилья.

Приступили к новому этапу — строительству домов тем, кто принял решение остаться в своих индивидуальных домах. 39 домов в работе.
Вячеслав Гладков

Планируется, что в эти дома белгородцы смогут переехать к Новому году.

Те, кто ещё не принял решение, — продолжаем работу. Работа индивидуальная, где-то эмоциональная. Но мы будем искать компромиссные решения для того, чтобы найти общее решение с жителями и никого не обидеть.
Вячеслав Гладков

Напомним, то не все жители приграничья хотят переезжать дальше Белгорода и Белгородского района. В базе в настоящий момент имеется подходящее по площади готовое жильё в Старом Осколе, Губкине, Борисовском районе, но на эти территории не все готовы переезжать.

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#Алина Харина#Приграничье#Общество#Губернатор#Белгородская область
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