Для белгородцев из приграничья начали строить 39 индивидуальных домов

Напомним, то не все жители приграничья хотят переезжать дальше Белгорода и Белгородского района. В базе в настоящий момент имеется подходящее по площади готовое жильё в Старом Осколе, Губкине, Борисовском районе, но на эти территории не все готовы переезжать.