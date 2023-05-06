Для белгородцев из приграничья начали строить 39 индивидуальных домов

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
700 семей, которые были отселены в рамках муниципального ЧС или полностью потеряли дома после обстрелов, определились с вариантами нового жилья.
Приступили к новому этапу — строительству домов тем, кто принял решение остаться в своих индивидуальных домах. 39 домов в работе.
Вячеслав Гладков
Планируется, что в эти дома белгородцы смогут переехать к Новому году.
Те, кто ещё не принял решение, — продолжаем работу. Работа индивидуальная, где-то эмоциональная. Но мы будем искать компромиссные решения для того, чтобы найти общее решение с жителями и никого не обидеть.
Вячеслав Гладков
Напомним, то не все жители приграничья хотят переезжать дальше Белгорода и Белгородского района. В базе в настоящий момент имеется подходящее по площади готовое жильё в Старом Осколе, Губкине, Борисовском районе, но на эти территории не все готовы переезжать.