Белгородцев предупреждают об опасном агрометеорологическом явлении

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Ночью 7 мая в Белгородской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до -3°С. Пониженная температура воздуха может неблагоприятно сказаться на сельскохозяйственных культурах.
Также известно, что на территории региона будет переменная облачность, без осадков.
В регионе температура воздуха ночью будет варьироваться от 0 до +3°С, днём ожидается от +9°С до +14°С.
В Белгороде температура воздуха ночью понизится до +2°С. Днём будет тепло — от +11°С до +13 °С.