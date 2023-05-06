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Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

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Белгородцев предупреждают об опасном агрометеорологическом явлении

6 мая 2023, 13:05
Фото: 1MI

В воскресенье в Белгородской области ожидаются заморозки

По данным МЧС России по Белгородской области, ночью 7 мая в регионе ожидаются заморозки до -3°С.
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Погода

Ночью 7 мая в Белгородской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до -3°С. Пониженная температура воздуха может неблагоприятно сказаться на сельскохозяйственных культурах.

Также известно, что на территории региона будет переменная облачность, без осадков.

В регионе температура воздуха ночью будет варьироваться от 0 до +3°С, днём ожидается от +9°С до +14°С.

В Белгороде температура воздуха ночью понизится до +2°С. Днём будет тепло — от +11°С до +13 °С.

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#Алина Харина#Температура#Заморозки#Общество#Погода#Белгородская область
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