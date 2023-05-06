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Белгородский «Салют» обыграл курский «Авангард»

6 мая 2023, 11:19
Фото: 1MI
5 мая на стадионе в Белгороде в 6-м туре второй лиги «Салют» обыграл «Авангард» со счётом 4:1.
Сюжет
Футбол

5 мая белгородский «Салют» обыграл курский «Авангард». В первом тайме белгородская команда забила в ворота «Авангарда» три мяча. Голы забил игрок Виктор Сергеев, Артём Малахов и Денис Дёгтев. Во втором тайме мяч забил в ворота курской команды Андрей Ивантеев. На счету курской команды имеется также один забитый мяч Михаилом Земсковым.

Игра закончилась со счётом 4:1. Отметим, что матч проходил на стадионе «Салют» в Белгороде. Игру посетили 300 человек.

Напомним, что недавно матч 17-го тура ФНЛ-2 между белгородским «Салютом» и «СКА‑Хабаровск‑2» признали договорным. Игра проходила в октябре 2022 года. Матч завершился победой белгородцев. Позже в ФК «Салют» заявили, что не подозревали о договорном характере матча с командой «СКА-Хабаровск-2». Матч каких-либо подозрений не вызвал, так как голы были забиты после ошибок соперника, отметили в пресс-службе белгородского клуба.

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#Футбол#Фк салют#Спорт#Белгород#Алина Харина
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