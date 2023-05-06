Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
5 мая белгородский «Салют» обыграл курский «Авангард». В первом тайме белгородская команда забила в ворота «Авангарда» три мяча. Голы забил игрок Виктор Сергеев, Артём Малахов и Денис Дёгтев. Во втором тайме мяч забил в ворота курской команды Андрей Ивантеев. На счету курской команды имеется также один забитый мяч Михаилом Земсковым.
Игра закончилась со счётом 4:1. Отметим, что матч проходил на стадионе «Салют» в Белгороде. Игру посетили 300 человек.
Напомним, что недавно матч 17-го тура ФНЛ-2 между белгородским «Салютом» и «СКА‑Хабаровск‑2» признали договорным. Игра проходила в октябре 2022 года. Матч завершился победой белгородцев. Позже в ФК «Салют» заявили, что не подозревали о договорном характере матча с командой «СКА-Хабаровск-2». Матч каких-либо подозрений не вызвал, так как голы были забиты после ошибок соперника, отметили в пресс-службе белгородского клуба.