Белгородский «Салют» обыграл курский «Авангард»

Напомним, что недавно матч 17-го тура ФНЛ-2 между белгородским «Салютом» и «СКА‑Хабаровск‑2» признали договорным. Игра проходила в октябре 2022 года. Матч завершился победой белгородцев. Позже в ФК «Салют» заявили, что не подозревали о договорном характере матча с командой «СКА-Хабаровск-2». Матч каких-либо подозрений не вызвал, так как голы были забиты после ошибок соперника, отметили в пресс-службе белгородского клуба.