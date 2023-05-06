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Белгородская область вновь оказалась под обстрелом ВСУ

6 мая 2023, 12:28
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
6 мая поступило смс-оповещение об обстреле села Сподарюшино в Грайворонском горокруге.

В 14:52 стало известно об обстреле села Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Местным жителям рекомендовали спуститься в подвалы (укрытия). Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, что 6 мая под обстрелом также находился город Шебекино. Пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча. Сейчас пострадавший находится в тяжёлом состоянии в больнице. Мужчине оказывают необходимую помощь.

Известно, что прилёты пришлись в здание ТЦ, школы и на территорию промышленного предприятия. Повреждения получила кровля. Пять машин посекло осколками.

Пострадавший при обстреле Белгородской области мужчина находится в тяжёлом состоянии
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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Приграничье#Происшествия#Грайворонский горокруг
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