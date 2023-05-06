Белгородская область вновь оказалась под обстрелом ВСУ

Напомним, что 6 мая под обстрелом также находился город Шебекино. Пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча. Сейчас пострадавший находится в тяжёлом состоянии в больнице. Мужчине оказывают необходимую помощь.