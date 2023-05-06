Белгородская область вновь оказалась под обстрелом ВСУ

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В 14:52 стало известно об обстреле села Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Местным жителям рекомендовали спуститься в подвалы (укрытия). Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Напомним, что 6 мая под обстрелом также находился город Шебекино. Пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча. Сейчас пострадавший находится в тяжёлом состоянии в больнице. Мужчине оказывают необходимую помощь.
Известно, что прилёты пришлись в здание ТЦ, школы и на территорию промышленного предприятия. Повреждения получила кровля. Пять машин посекло осколками.