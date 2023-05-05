Жители белгородского села жалуются на состояние памятника

Posted Сегодня, 20:20
Published Сегодня, 20:20
Modified Сегодня, 20:22
Updated Сегодня, 20:22
В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась белгородка. Она рассказала главе региона, что в селе Верхопенье Ивнянского района памятник павшим героям находится не в лучшем состоянии.
По словам белгородки, фамилии героев на памятнике частично отсутствуют. Вместо ежегодной покраски, жительница предложила провести реконструкцию, чтобы фамилии павших солдат не устанавливали из года в год заново.
Глава региона Вячеслав Гладков объяснил, почему на памятнике не хватает фамилий, и пообещал помочь в решении проблемы.
В ближайшие дни с Вами встретится глава района, проговорил с ним об этом. Он сообщил, что две фамилии убрали уже давно — не подтвердилось, что они были захоронены именно в этом месте. Такое объяснение я получил. Внимательно рассмотрим вопрос и постараемся ситуацию исправить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области