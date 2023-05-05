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«Вызов» в космосе и белорус в Нью-Йорке: на какое кино белгородцы ходили в апреле

5 мая 2023, 09:56
Фото: 1MI

В апреле белгородцы чаще всего ходили в кино на «Вызов» и «Джона Уика 4»

Сайт Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) поделился данными о том, на какие фильмы белгородцы ходили в апреле чаще всего.

Больше всего денег в прокате собрал за апрель отечественный фильм «Вызов». Согласно данным ЕАИС, в период с 1-го по 31-е числа прошлого месяца картина заработала в Белгородской области 8 млн рублей. Это 47% от всех сборов в регионе.

На 1,3 тыс. сеансов пришли порядка 30 тыс. зрителей. В среднем в зале находилось по 23 человека.

«Вызов» — первый фильм, снятый в космосе. Драма 2023 года повествует о спасении космонавта хирургом. Режиссёр — Клим Шипенко. В главных ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков.

На данный момент кинокартина получила по большей части хорошие отзывы. Но, как и любой отечественный кинопродукт последних лет, стала поводом для бурных дискуссий.

На втором месте расположилась четвёртая часть «Джона Уика». Боевик об уроженце Беларуси по прозвищу «Баба Яга» собрал у нас в регионе 1,9 млн рублей. На 613 сеансов пришли при этом порядка 6 тыс. зрителей. В среднем в зале находилось по 11 человек.

«Джон Уик 4» — американо-немецкий фильм в жанре боевика. По сюжету главный герой, бывший наёмный убийца и белорусский цыган по совместительству Джардани Йовонович, противостоит недругам из преступного мира Нью-Йорка. Режиссёр — Чад Стахелски. В главных ролях: Киану Ривз, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн.

На данный момент кинокартина собрала преимущественно положительные отзывы.

Завершает тройку лидеров российский мультфильм «Коты Эрмитажа». Детская комедия заработала в Белгородской области 1 млн рублей. 419 сеансов посетили в районе 5 тыс. зрителей. В среднем в зале при этом находилось по 11 человек.

«Коты Эрмитажа» — отечественный мультфильм о приключении котов в музее Санкт-Петербурга. Режиссёр — Василий Ровенский. В главных ролях: Роман Курцын, Полина Гагарина, Павел Прилучный.

Несмотря на относительно неплохие сборы, картина собрала в основном негативные отзывы.

Во время оперсовещания с правительством региона бизнес-омбудсмен Вадим Епанчинцев обратил внимание на плачевное состояние кинобизнеса в Белгородской области из-за санкций. Губернатор Вячеслав Гладков с проблемой согласился и добавил, что смотреть в кинотеатрах теперь нечего.

«Смотреть нечего, кроме Чебурашки». Гладков — о проблемах белгородских кинотеатров
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#Артем Черненко#Белгородская область#Эксклюзив#Общество#Кино#Фильм#Джон уик
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