«Вызов» в космосе и белорус в Нью-Йорке: на какое кино белгородцы ходили в апреле

На втором месте расположилась четвёртая часть «Джона Уика». Боевик об уроженце Беларуси по прозвищу «Баба Яга» собрал у нас в регионе 1,9 млн рублей. На 613 сеансов пришли при этом порядка 6 тыс. зрителей. В среднем в зале находилось по 11 человек.