Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела сёл в Белгородском районе

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
5 мая под обстрел ВСУ попали сёла Черемошное и Устинка Белгородского района. По словам Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.
На территории сельскохозяйственного предприятия посекло забор и три машины, также повреждена линия электропередачи. В настоящий момент аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела.
Напомним, что сегодня, 5 мая, ВСУ обстреляли ещё несколько населённых пунктов области. Под огнём были Ясные Зори в Белгородском районе, Красное и Ленинский в Шебекинском горокруге.