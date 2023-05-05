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Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела сёл в Белгородском районе

5 мая 2023, 12:06
Фото: Bel.ru
Под обстрел ВСУ попали сёла Черемошное и Устинка. Пострадавших нет.

5 мая под обстрел ВСУ попали сёла Черемошное и Устинка Белгородского района. По словам Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.

На территории сельскохозяйственного предприятия посекло забор и три машины, также повреждена линия электропередачи. В настоящий момент аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела.

Напомним, что сегодня, 5 мая, ВСУ обстреляли ещё несколько населённых пунктов области. Под огнём были Ясные Зори в Белгородском районе, Красное и Ленинский в Шебекинском горокруге.

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#Обстрел ВСУ#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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