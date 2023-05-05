ВСУ обстреляли Красное в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Под обстрел ВСУ попал посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Оповещение от МЧС поступило около 10:55. Информации о том, есть ли последствия обстрела, пока нет.
Громкие звуки утром 5 мая слышали жители Белгородского района и Белгорода. В МЧС предупредили, что причиной стало плановое уничтожение боеприпасов.
Накануне под обстрел попали Щетиновка в Белгородском районе и хутор Балки в Шебекинском горокруге.
Сообщалось также о сбитом под Белгородом беспилотнике Shark.