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ВСУ обстреляли Красное в Белгородской области

5 мая 2023, 08:03
Фото: Bel.ru
Под огонь попал посёлок в Шебекинском горокруге. Пока неизвестно, есть ли разрушения и пострадавшие.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ попал посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Оповещение от МЧС поступило около 10:55. Информации о том, есть ли последствия обстрела, пока нет.

Громкие звуки утром 5 мая слышали жители Белгородского района и Белгорода. В МЧС предупредили, что причиной стало плановое уничтожение боеприпасов.

Сообщалось также о сбитом под Белгородом беспилотнике Shark. 

Белгородская область вновь попала под обстрел
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Красное
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