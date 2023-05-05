Военный из Белгородской области спрятал в поле мешок с 26 гранатами

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:03
По данным Telegram-канала BAZA, 7 апреля в Ростовской области 45-летний агроном, обрабатывающий поля, наткнулся на подозрительный мешок. Открыв его и увидев в нём взрывоопасные предметы, мужчина вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранительные органы обнаружили 22 гранаты Ф-1, 4 гранаты РГН и взрыватели.
Владельцем мешка оказался 48-летний водитель взвода и подвоза боеприпасов из Белгородской области. Белгородца задержали и доставили в военный следственный отдел. На него могут возбудить уголовное дело.
Официального подтверждения информации пока нет.