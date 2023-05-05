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Военный из Белгородской области спрятал в поле мешок с 26 гранатами

5 мая 2023, 05:01
Фото: pxhere.com
Мешок с взрывоопасными предметами обнаружили в Ростовской области, сообщает BAZA.
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СВО

По данным Telegram-канала BAZA, 7 апреля в Ростовской области 45-летний агроном, обрабатывающий поля, наткнулся на подозрительный мешок. Открыв его и увидев в нём взрывоопасные предметы, мужчина вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранительные органы обнаружили 22 гранаты Ф-1, 4 гранаты РГН и взрыватели. 

Владельцем мешка оказался 48-летний водитель взвода и подвоза боеприпасов из Белгородской области. Белгородца задержали и доставили в военный следственный отдел. На него могут возбудить уголовное дело. 

Официального подтверждения информации пока нет.

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#Александра Склярова#Гранаты#Мешок#Поле#Происшествия#СВО#Военнослужащий#Белгородская область#Ростовская область
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