Военный из Белгородской области спрятал в поле мешок с 26 гранатами

По данным Telegram-канала BAZA, 7 апреля в Ростовской области 45-летний агроном, обрабатывающий поля, наткнулся на подозрительный мешок. Открыв его и увидев в нём взрывоопасные предметы, мужчина вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранительные органы обнаружили 22 гранаты Ф-1, 4 гранаты РГН и взрыватели.