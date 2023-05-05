В Сети сообщили о выстрелах по окнам детской поликлиники в Белгороде

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Неизвестный несколько раз выстрелил в окна детской поликлиники №4 в Белгороде, сообщает источник. На стёклах остались характерные следы. Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны.
Бел.Ру обратилось в правоохранительные органы за комментарием.
Ранее полиция проводила проверку сообщений о стрельбе 8 Марта в Валуйском горокруге. Неизвестный белгородец стрельбой из автомата поздравил женщин с Международным женским днём.