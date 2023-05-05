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В Сети сообщили о выстрелах по окнам детской поликлиники в Белгороде

5 мая 2023, 06:24
Фото: Telegram-канал «ЧП 31»
Характерные следы остались на стёклах. В Сети появились фото. Обстоятельства происшествия пока неизвестны. О случившемся сообщает Telegram-канал «ЧП 31».

Неизвестный несколько раз выстрелил в окна детской поликлиники №4 в Белгороде, сообщает источник. На стёклах остались характерные следы. Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Бел.Ру обратилось в правоохранительные органы за комментарием.

Ранее полиция проводила проверку сообщений о стрельбе 8 Марта в Валуйском горокруге. Неизвестный белгородец стрельбой из автомата поздравил женщин с Международным женским днём.

Фото: Telegram-канал «ЧП 31»
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#Наталья Корявых#Белгород#Белгородская область#Стрельба#Новости Белгорода#Происшествия#Город#Детская поликлиника#Окна
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