В майские праздники автобусы в Белгороде будут курсировать по расписанию выходных

Тем временем в Белгородской области готовятся ко Дню Победы. Акция «Бессмертный полк» в регионе в этом году пройдёт в новом формате. Очного шествия не будет, однако белгородцам предложили заменить аватары личных страниц в социальных сетях на портреты фронтовиков.