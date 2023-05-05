В майские праздники автобусы в Белгороде будут курсировать по расписанию выходных

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В Белгороде автобусы на майские праздники будут курсировать по расписанию выходных дней. 6 мая автобусы будут ходить по расписанию субботы, а с 7 по 9 мая — по графику воскресенья.
Тем временем в Белгородской области готовятся ко Дню Победы. Акция «Бессмертный полк» в регионе в этом году пройдёт в новом формате. Очного шествия не будет, однако белгородцам предложили заменить аватары личных страниц в социальных сетях на портреты фронтовиков.
Салюта на 9 Мая в Белгороде также не будет. Его решили перенести из-за оперативной обстановки. Аналогичное решение приняли власти Старого Оскола.