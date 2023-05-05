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В майские праздники автобусы в Белгороде будут курсировать по расписанию выходных

5 мая 2023, 08:28
Фото: минтранс Белгородской области
6 мая автобусы будут ходить по расписанию субботы, а 7–9 мая — по расписанию воскресенья, сообщили в региональном минтрансе.

В Белгороде автобусы на майские праздники будут курсировать по расписанию выходных дней. 6 мая автобусы будут ходить по расписанию субботы, а с 7 по 9 мая — по графику воскресенья.

Тем временем в Белгородской области готовятся ко Дню Победы. Акция «Бессмертный полк» в регионе в этом году пройдёт в новом формате. Очного шествия не будет, однако белгородцам предложили заменить аватары личных страниц в социальных сетях на портреты фронтовиков.

Салюта на 9 Мая в Белгороде также не будет. Его решили перенести из-за оперативной обстановки. Аналогичное решение приняли власти Старого Оскола.

Белгородцев попросили поддержать новый формат «Бессмертного полка»
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