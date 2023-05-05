В Белгородской области разнорабочие, роющие окопы, вновь жалуются на задержки зарплат

Один из жителей региона в вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» обратился к Вячеславу Гладкову с проблемой. Мужчина является разнорабочим и в настоящий момент роет окопы. По словам жителя, им обещали платить зарплату каждую неделю, но денег нет до сих пор.