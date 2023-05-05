Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:45

Published Сегодня, 19:45

Modified Сегодня, 19:47

Updated Сегодня, 19:47

Изображение материала

В Белгородской области разнорабочие, роющие окопы, вновь жалуются на задержки зарплат

5 мая 2023, 19:45
Фото: 1MI
Глава региона сообщил, что организациям вовремя выплачивают деньги, поэтому задержка выплат рабочим может быть со стороны организаций.

Один из жителей региона в вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» обратился к Вячеславу Гладкову с проблемой. Мужчина является разнорабочим и в настоящий момент роет окопы. По словам жителя, им обещали платить зарплату каждую неделю, но денег нет до сих пор.

Глава региона заявил, что задержка выплат заработной платы идёт от самих строительных организаций.

Если правильно понимаю, Вы по поводу строительства оборонительных сооружений. Все необходимые средства строительным организациям оплачиваются. Если какая-то конкретная организация уже не оплачивает Вам, то мне нужны подробности. Постараемся быстро помочь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков прокомментировал жалобы на безденежье рабочих в окопах
Узнать подробнее
Читайте также:
Не могут вылезти из окопов: что происходит с животными в белгородском пограничьеБелгородских военнослужащих без приказа отправляют копать окопыБелгородским рабочим не заплатили зарплату за утепление окоповНовость о наборе добровольцев для рытья окопов в Белгородской области назвали фейком
#Александра Склярова#Окопы#Разнорабочие#Зарплата#Задержка зарплаты#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Экс-мэру Белгорода Иванову на два месяца продлили арест
Сегодня, 09:42
Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела сёл в Белгородском районе
Сегодня, 12:06
Белгородка предложила создать закон, обязывающий украшать дома ко Дню Победы
Сегодня, 18:12
Мужчину, бросившего гранату в Белгородской области, задержали
Сегодня, 16:03
Жителей Шебекино оскорбило, что московские журналисты называют их город селом
Сегодня, 17:28
В Белгороде после сильного ливня образовался потоп
Сегодня, 15:52