В Белгородской области разнорабочие, роющие окопы, вновь жалуются на задержки зарплат

Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
Один из жителей региона в вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» обратился к Вячеславу Гладкову с проблемой. Мужчина является разнорабочим и в настоящий момент роет окопы. По словам жителя, им обещали платить зарплату каждую неделю, но денег нет до сих пор.
Глава региона заявил, что задержка выплат заработной платы идёт от самих строительных организаций.
Если правильно понимаю, Вы по поводу строительства оборонительных сооружений. Все необходимые средства строительным организациям оплачиваются. Если какая-то конкретная организация уже не оплачивает Вам, то мне нужны подробности. Постараемся быстро помочь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области