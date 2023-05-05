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В Белгородской области незаконно построили многоквартирный дом

5 мая 2023, 11:51
Фото: 1MI
Прокуратура выявила факт строительства без соответствующего разрешения. Возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Губкине незаконно построили многоквартирный дом. Нарушения выявила городская прокуратура.

Как выяснилось, земельный участок по договору аренды передали одной из организаций для строительства жилого дома. Подрядчик возвёл фундамент и частично первый этаж. Вскоре обнаружились проблемы.

Дело в том, что застройщик не обратился за необходимым разрешением в администрацию муниципалитета, как того требует законодательство. В отношении виновного должностного лица завели дело об административном правонарушении. Управление государственного строительного надзора по региону назначило ему штраф в 20 тыс. рублей.

Также сообщается, что главе администрации и директору юридического лица направили представления. Они пока находятся на рассмотрении.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Губкин#Строительство#Город#Мкд#Разрешение#Администрация#Нарушения#Незаконное строительство
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