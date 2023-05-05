В Белгородской области незаконно построили многоквартирный дом

Дело в том, что застройщик не обратился за необходимым разрешением в администрацию муниципалитета, как того требует законодательство. В отношении виновного должностного лица завели дело об административном правонарушении. Управление государственного строительного надзора по региону назначило ему штраф в 20 тыс. рублей.