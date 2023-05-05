В Белгородской области незаконно построили многоквартирный дом

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В Губкине незаконно построили многоквартирный дом. Нарушения выявила городская прокуратура.
Как выяснилось, земельный участок по договору аренды передали одной из организаций для строительства жилого дома. Подрядчик возвёл фундамент и частично первый этаж. Вскоре обнаружились проблемы.
Дело в том, что застройщик не обратился за необходимым разрешением в администрацию муниципалитета, как того требует законодательство. В отношении виновного должностного лица завели дело об административном правонарушении. Управление государственного строительного надзора по региону назначило ему штраф в 20 тыс. рублей.
Также сообщается, что главе администрации и директору юридического лица направили представления. Они пока находятся на рассмотрении.