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В Белгороде после сильного ливня образовался потоп

5 мая 2023, 15:52
Фото: "Белгород №1"
В городской администрации пообещали, что ливнёвки справятся со своей задачей в течение получаса.

Сегодня, 5 мая, в Белгороде прошёл сильный ливень. После него многие белгородцы стали присылать фотографии и видео с затопленными дорогами, домами и магазинами.

Кто-то из жителей «плавал» в лужах, кому-то вода с улицы затекала прямо в дом и в крытый рынок. А на 5 Августа, 1 дорогу заливал не только дождь, но и вода из канализации. Автомобилистам сегодня тоже пришлось нелегко: лужи полностью закрывали колёса.

В мэрии Белгорода пообещали, что ливнёвки должны «справиться со своей задачей» в течение получаса.

Выпало большое количество осадков. Особенно в районе Харьковской горы и левобережья, как сообщают синоптики. Из-за особенностей рельефа несколько участков автодорог и дворовых территорий подтопило. Специалисты следят за ситуацией, говорят, что вода сходит в быстром темпе и скоро всё восстановится.
Пресс-служба мэрии Белгорода

Также в администрации дополнили, что с течью из канализационного люка уже разобрались. Причиной стало большое количество сточных вод в трубопроводе, что вызвало подъём люка ливневой канализации.

Видео: "Белгород №1. Люди"
Видео: "Белгород №1. Люди"
Видео: "Белгород №1. Люди"
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