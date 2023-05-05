В Белгороде после сильного ливня образовался потоп

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Сегодня, 5 мая, в Белгороде прошёл сильный ливень. После него многие белгородцы стали присылать фотографии и видео с затопленными дорогами, домами и магазинами.
Кто-то из жителей «плавал» в лужах, кому-то вода с улицы затекала прямо в дом и в крытый рынок. А на 5 Августа, 1 дорогу заливал не только дождь, но и вода из канализации. Автомобилистам сегодня тоже пришлось нелегко: лужи полностью закрывали колёса.
В мэрии Белгорода пообещали, что ливнёвки должны «справиться со своей задачей» в течение получаса.
Выпало большое количество осадков. Особенно в районе Харьковской горы и левобережья, как сообщают синоптики. Из-за особенностей рельефа несколько участков автодорог и дворовых территорий подтопило. Специалисты следят за ситуацией, говорят, что вода сходит в быстром темпе и скоро всё восстановится.
Пресс-служба мэрии Белгорода
Также в администрации дополнили, что с течью из канализационного люка уже разобрались. Причиной стало большое количество сточных вод в трубопроводе, что вызвало подъём люка ливневой канализации.