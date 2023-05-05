В Белгороде после сильного ливня образовался потоп

Кто-то из жителей «плавал» в лужах, кому-то вода с улицы затекала прямо в дом и в крытый рынок. А на 5 Августа, 1 дорогу заливал не только дождь, но и вода из канализации. Автомобилистам сегодня тоже пришлось нелегко: лужи полностью закрывали колёса.