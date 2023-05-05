В Белгороде не будет салюта в День Победы

Помимо салюта, в областном центре не будет парада Победы. Как и в остальных регионах, в Белгородской области не планируют проводить очное шествие «Бессмертного полка». Вместе с тем в Белгороде хотели организовать раздачу солдатской каши. По крайней мере, объявлялась соответствующая закупка. Состоится ли раздача в этом году, неизвестно.