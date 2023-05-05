В Белгороде не будет салюта в День Победы

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
В День Победы в Белгороде не будет праздничного салюта. Мероприятие решили перенести. Причиной назвали сложившуюся обстановку.
Это прежде всего вопрос нашей с вами безопасности. Салют обязательно состоится, когда у нас будет такая возможность. Тогда мы сделаем его ещё красочнее, ещё масштабнее. Прошу вас отнестись с пониманием к такому решению.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Помимо салюта, в областном центре не будет парада Победы. Как и в остальных регионах, в Белгородской области не планируют проводить очное шествие «Бессмертного полка». Вместе с тем в Белгороде хотели организовать раздачу солдатской каши. По крайней мере, объявлялась соответствующая закупка. Состоится ли раздача в этом году, неизвестно.
В минувшем году в Белгороде салют в День Победы был. Вопрос о том, нужен он или нет, оставался открытым вплоть до 9 Мая, решение требовалось согласовать с Минобороны РФ.
Известно, что салюта в День Победы в этом году не будет и в Старом Осколе.