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В Белгороде не будет салюта в День Победы

5 мая 2023, 07:42
Фото: 1MI
Праздничный салют решили перенести. Причина — сложившаяся обстановка, сообщил мэр Валентин Демидов.

В День Победы в Белгороде не будет праздничного салюта. Мероприятие решили перенести. Причиной назвали сложившуюся обстановку.

Это прежде всего вопрос нашей с вами безопасности. Салют обязательно состоится, когда у нас будет такая возможность. Тогда мы сделаем его ещё красочнее, ещё масштабнее. Прошу вас отнестись с пониманием к такому решению.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Помимо салюта, в областном центре не будет парада Победы. Как и в остальных регионах, в Белгородской области не планируют проводить очное шествие «Бессмертного полка». Вместе с тем в Белгороде хотели организовать раздачу солдатской каши. По крайней мере, объявлялась соответствующая закупка. Состоится ли раздача в этом году, неизвестно.

В минувшем году в Белгороде салют в День Победы был. Вопрос о том, нужен он или нет, оставался открытым вплоть до 9 Мая, решение требовалось согласовать с Минобороны РФ.

Известно, что салюта в День Победы в этом году не будет и в Старом Осколе.

Праздничного салюта в День Победы в Старом Осколе не будет
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