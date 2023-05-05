В Белгород привезут мощи Георгия Победоносца в рамках «молебна за Победу»

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
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Updated Сегодня, 10:46
В Белгородскую область привезут мощи Георгия Победоносца, которые будут находиться в регионе с 8 по 10 мая. В это время белгородцы смогут поклониться мощам в рамках «Всероссийского молебна о Победе», который проходит по всей стране.
Патриарх Кирилл 6 мая совершит молебен перед мощами святого Георгия Победоносца. В период с мая по сентябрь святыню привезут в несколько регионов. В Белгородской области она посетит областной центр, Валуйки и Старый Оскол. Везут реликвию в честь Дня Победы.
Как уточняет ТАСС, «Всероссийский молебен за Победу» начнётся 6 мая на Поклонной горе. Акция затем переместится в Тулу, в Рязань, в Ростов, а к 9 мая — в Белгород. Продлится она до октября.
Напомним, что в 2022 году митрополит Иоанн пролетел границы Белгородской области с крестным ходом на военном вертолёте. А в сентябре 2021 года в Старом Осколе прошли торжества по случаю 800-летия Александра Невского. Мощи привезли на БТР пограничников.