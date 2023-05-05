Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Изображение материала

В Белгород привезут мощи Георгия Победоносца в рамках «молебна за Победу»

5 мая 2023, 10:44
Фото: 1MI
Реликвии будут находиться в регионе с 8 по 10 мая. В эти дни белгородцы смогут поклониться мощам в рамках «Всероссийского молебна о Победе». Об этом сообщили в региональном правительстве.

В Белгородскую область привезут мощи Георгия Победоносца, которые будут находиться в регионе с 8 по 10 мая. В это время белгородцы смогут поклониться мощам в рамках «Всероссийского молебна о Победе», который проходит по всей стране.

Патриарх Кирилл 6 мая совершит молебен перед мощами святого Георгия Победоносца. В период с мая по сентябрь святыню привезут в несколько регионов. В Белгородской области она посетит областной центр, Валуйки и Старый Оскол. Везут реликвию в честь Дня Победы.

Как уточняет ТАСС, «Всероссийский молебен за Победу» начнётся 6 мая на Поклонной горе. Акция затем переместится в Тулу, в Рязань, в Ростов, а к 9 мая — в Белгород. Продлится она до октября.

Напомним, что в 2022 году митрополит Иоанн пролетел границы Белгородской области с крестным ходом на военном вертолёте. А в сентябре 2021 года в Старом Осколе прошли торжества по случаю 800-летия Александра Невского. Мощи привезли на БТР пограничников.

Фото: правительство Белгородской области
В Белгородской епархии объяснили, почему мощи Александра Невского привезли на БТРе
Узнать подробнее
Читайте также:
Иоанн пролетел границы Белгородской области с крестным ходом на военном вертолётеПровокации на кладбищах: Иоанн предупредил белгородцев об опасностиИоанн: Сегодня важно не разобщаться, иначе дойдём до гражданской войны
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол#Валуйки#День Победы#Акция#Мощи#Религия
Подпишитесь
Экс-мэру Белгорода Иванову на два месяца продлили арест
Сегодня, 09:42
Белгородцы запечатлели необычное природное явление в ночном небе
Сегодня, 08:16
«Квадрат» жилья для молодых семей в Белгороде подорожал
Сегодня, 07:50
Бывшего военного из Белгородской области приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
Сегодня, 10:05
В Белгороде не будет салюта в День Победы
Сегодня, 07:42
Фильм «Вызов» стартовал ниже ожиданий в прокате в Белгородской области
Сегодня, 09:45