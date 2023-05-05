Третий обстрел: Устинка в Белгородской области попала под огонь ВСУ

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Под обстрел ВСУ попала Устинка в Белгородском районе. Информацию подтвердили в МЧС: жителям региона пришла соответствующая рассылка.
Данных о разрушениях и пострадавших пока нет. Сам населённый пункт не в первый раз с начала спецоперации попадает под обстрел.
С утра пятницы, 5 мая, это как минимум третье происшествие в приграничье. Ранее под огнём ВСУ был Шебекинский горокруг — посёлок Красное и село Муром.
Помимо этого, белгородцев предупредили о плановом уничтожении боеприпасов в Северном.