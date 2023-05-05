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Третий обстрел: Устинка в Белгородской области попала под огонь ВСУ

5 мая 2023, 09:53
Фото: Bel.ru

ВСУ обстреляли Устинку в Белгородском районе

Ранее в Сети сообщали о прилётах в населённом пункте. Информацию подтвердило МЧС.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ попала Устинка в Белгородском районе. Информацию подтвердили в МЧС: жителям региона пришла соответствующая рассылка.

Данных о разрушениях и пострадавших пока нет. Сам населённый пункт не в первый раз с начала спецоперации попадает под обстрел.

С утра пятницы, 5 мая, это как минимум третье происшествие в приграничье. Ранее под огнём ВСУ был Шебекинский горокруг — посёлок Красное и село Муром.

Помимо этого, белгородцев предупредили о плановом уничтожении боеприпасов в Северном.

Белгородская область второй раз за день попала под обстрел
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Устинка
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