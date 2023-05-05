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Стало известно, почему взорвалась граната в Белгородской области

5 мая 2023, 04:32
Фото: pxhere.com
Вечером 4 мая в центре Валуек раздался взрыв — неизвестный мужчина бросил гранату и скрылся.

Вчера, 4 мая, в центре Валуек многие жители испугались взрыва, похожего на прилёт. Центральную улицу, где произошёл взрыв, сразу перекрыли, на месте работали спецслужбы.

По нашим данным, гранату бросил неизвестный мужчина, после чего сразу же скрылся. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Задержали ли виновного, пока не известно.

Напомним, что Telegram-канал «Радар Белгород» также сообщал о найденной на крыше автобусной остановки в Валуйках гранате. Однако Бел.Ру связались с оперативными службами, которые, как выяснилось, о гранате на крыше остановки ничего не слышали.

В Белгородской области сообщают о взрыве
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#Александра Склярова#Граната#Происшествия#Белгородская область#Валуйки
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