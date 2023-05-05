Сразу два села под Белгородом попали под обстрел, очевидцы сообщили о дыме

Ясные Зори и Черемошное под Белгородом попали под обстрел ВСУ

О прилётах в Ясных Зорях первыми сообщили очевидцы в Сети. По их словам, после свистящих звуков на территории появился дым. Официальных подробностей по ситуации пока не было.