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Сразу два села под Белгородом попали под обстрел, очевидцы сообщили о дыме

5 мая 2023, 10:21
Фото: Bel.ru

Ясные Зори и Черемошное под Белгородом попали под обстрел ВСУ

О прилётах в Ясных Зорях первыми сообщили очевидцы в Сети. По их словам, после свистящих звуков на территории появился дым. Официальных подробностей по ситуации пока не было.
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Обстрел

Два населённых пункта попали в Белгородском районе под обстрел. Речь идёт о сёлах Ясные Зори и Черемошное. Очевидцы сообщили, что после свистящих громких звуков появился дым.

О последствиях обстрелов пока ничего не известно. Официальных комментариев не поступало.

За сутки ВСУ обстреляли ещё несколько населённых пунктов. Под огнём были Устинка в Белгородском районе, Красное и Ленинский в Шебекинском горокруге.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Ясные зори#Черемошное
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