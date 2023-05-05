Сразу два села под Белгородом попали под обстрел, очевидцы сообщили о дыме

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Два населённых пункта попали в Белгородском районе под обстрел. Речь идёт о сёлах Ясные Зори и Черемошное. Очевидцы сообщили, что после свистящих громких звуков появился дым.
О последствиях обстрелов пока ничего не известно. Официальных комментариев не поступало.
За сутки ВСУ обстреляли ещё несколько населённых пунктов. Под огнём были Устинка в Белгородском районе, Красное и Ленинский в Шебекинском горокруге.