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Синоптики пообещали белгородцам аномально жаркое лето

5 мая 2023, 08:05
Фото: 1MI
С июня по август с непривычно жаркой погодой столкнутся жители ряда российских регионов. Температура будет подниматься до +40 °C и выше. Это лето может стать самым жарким за последние 150 лет, сообщает телеканал «Звезда».
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Погода

Самое жаркое лето за последние полтора века обещают белгородцам и жителям других российских регионов. Температура будет подниматься до +40 °C и выше.

Синоптики обещают три месяца экстремальной жары. С июня по август с экстремально жаркой погодой могут столкнуться жители Белгородской и Тульской областей, Подмосковья, Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Из-за сильной жары возникает опасность пожаров. Крупные возгорания уже приходится ликвидировать в некоторых регионах страны.

В Белгородской области с начала года не зафиксировали лесных пожаров. В целом же крупных возгораний в лесах на территории региона не было с 2011 года.

Спасатели предупредили жителей Белгородской области о сильной жаре
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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Жара#Аномальная жара#Погода
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