Синоптики пообещали белгородцам аномально жаркое лето

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Самое жаркое лето за последние полтора века обещают белгородцам и жителям других российских регионов. Температура будет подниматься до +40 °C и выше.
Синоптики обещают три месяца экстремальной жары. С июня по август с экстремально жаркой погодой могут столкнуться жители Белгородской и Тульской областей, Подмосковья, Сибири, Урала и Дальнего Востока.
Из-за сильной жары возникает опасность пожаров. Крупные возгорания уже приходится ликвидировать в некоторых регионах страны.
В Белгородской области с начала года не зафиксировали лесных пожаров. В целом же крупных возгораний в лесах на территории региона не было с 2011 года.