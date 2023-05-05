Школьники из приграничных районов Белгородской области будут сдавать ЕГЭ два дня

Напомним, что белгородцы могут задать вопросы о порядке сдачи ЕГЭ и ОГЭ по номеру 122. Стоит также отметить, что у одиннадцатиклассников есть выбор — сдавать ЕГЭ по необходимым предметам или получить аттестат по средним арифметическим значениям полугодовых оценок за 10 и 11 классы.