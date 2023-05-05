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Школьники из приграничных районов Белгородской области будут сдавать ЕГЭ два дня

5 мая 2023, 11:08
Фото: 1MI
Речь идёт об экзаменах по русскому языку и математике, сообщили в правительстве Белгородской области.
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Дети

Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили дополнительные даты проведения ЕГЭ для выпускников из приграничных регионов. ЕГЭ по русскому языку пройдёт 29 мая (основной день) и 30 мая. ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровень) проведут 1 июня (основной день) и 2 июня.

Дополнительные даты позволят в приграничных регионах распределить участников ЕГЭ без увеличения количества пунктов проведения экзаменов.

Напомним, что белгородцы могут задать вопросы о порядке сдачи ЕГЭ и ОГЭ по номеру 122. Стоит также отметить, что у одиннадцатиклассников есть выбор — сдавать ЕГЭ по необходимым предметам или получить аттестат по средним арифметическим значениям полугодовых оценок за 10 и 11 классы.

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#Алина Харина#Дети#Экзамены#Общество#ЕГЭ 2023#Белгородская область
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