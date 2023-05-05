Школьники из приграничных районов Белгородской области будут сдавать ЕГЭ два дня

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили дополнительные даты проведения ЕГЭ для выпускников из приграничных регионов. ЕГЭ по русскому языку пройдёт 29 мая (основной день) и 30 мая. ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровень) проведут 1 июня (основной день) и 2 июня.
Дополнительные даты позволят в приграничных регионах распределить участников ЕГЭ без увеличения количества пунктов проведения экзаменов.
Напомним, что белгородцы могут задать вопросы о порядке сдачи ЕГЭ и ОГЭ по номеру 122. Стоит также отметить, что у одиннадцатиклассников есть выбор — сдавать ЕГЭ по необходимым предметам или получить аттестат по средним арифметическим значениям полугодовых оценок за 10 и 11 классы.