С 8 по 9 мая в Белгороде ограничат движение транспорта

Также известно, что движение ограничат в центре Строителя 6 мая с 06:00 до 16:00 на время проведения марафона в честь героев Курской битвы. Проезд будет закрыт по улицам Дорожной, Победы, 5 Августа, Чкалова. Кроме того, на этих улицах будет запрещена стоянка транспортных средств.