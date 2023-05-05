С 8 по 9 мая в Белгороде ограничат движение транспорта

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
С 23:00 8 мая до окончания мероприятий 9 мая в центре Белгорода ограничат остановку и стоянку автомобилей. Движение автомобилей будет ограничено по Театральному проезду, ул. Попова, Гражданскому проспект, Свято-Троицкому бульвару, ул. Победы.
Объезд можно совершить по проспекту Славы, улице Преображенской, проспекту Богдана Хмельницкого, улице Белгородского полка, проспекту Ватутина.
Также известно, что движение ограничат в центре Строителя 6 мая с 06:00 до 16:00 на время проведения марафона в честь героев Курской битвы. Проезд будет закрыт по улицам Дорожной, Победы, 5 Августа, Чкалова. Кроме того, на этих улицах будет запрещена стоянка транспортных средств.