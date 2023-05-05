РЭО намерен вложить 2,2 млрд рублей в строительство комплексов в Рязанской области

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Рязанская область заключила с инвестором концессионное соглашение, которое предусматривает строительство в регионе 9 объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами до конца 2024 года. Об этом заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Пять из них — мусоросортировочные станции общей мощностью 160 тысяч тонн в год, пишет gorod55.ru.
«Объем инвестиций в проект может составить 2,4 млрд рублей без НДС. РЭО готов вложить в него до 95% от объема инвестиций через льготный заем концессионеру, за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО, это более 2 млрд рублей», — отметил глава РЭО.
Все объекты планируется разместить в Шацком, Касимовском, Ряжском, Путятинском, Шиловском и Скопинском районах Рязанской области. По его словам, кроме мусоросортировочных станций будут построены четыре новейших объекта размещения мощностью до 90 тыс тонн в год.
Российский экологический оператор был создан на основании указа президента от 14 января 2019 года с целью формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Так, в рамках реализации нацпроекта «Экология» предприятие планирует достижение следующих результатов: 100% сортировки объема ТКО к 2030 году, а также снижение на 50% количества ТКО, направляемых на полигоны. Как уточнили в компании, достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.