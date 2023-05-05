РЭО намерен вложить 2,2 млрд рублей в строительство комплексов в Рязанской области

Российский экологический оператор был создан на основании указа президента от 14 января 2019 года с целью формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Так, в рамках реализации нацпроекта «Экология» предприятие планирует достижение следующих результатов: 100% сортировки объема ТКО к 2030 году, а также снижение на 50% количества ТКО, направляемых на полигоны. Как уточнили в компании, достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.