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Продление ареста Иванова и отмену салюта обсуждали белгородцы 5 мая

5 мая 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
Экс-мэру Белгорода на два месяца продлили арест, а в Белгороде в День Победы не будет салюта.

Продление ареста экс-мэра

Антон Иванов останется под арестом до 5 июля. Меру пресечения для экс-мэра продлили ещё на два месяца. Это решение принял Белгородский областной суд 5 мая.

Стоит отметить, что против Иванова возбудили уголовные дела по статьям за превышение должностных полномочий и за получение крупной взятки. Претензии к Иванову возникли за период его работы гендиректором БИКа.

Экс-мэру Белгорода Иванову на два месяца продлили арест
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Отмена праздничного салюта

5 мая стало известно, что салют в Белгороде решили отменить из-за сложившейся обстановки. Соответствующую информацию озвучил мэр Белгорода Валентин Демидов.

«Салют обязательно состоится, когда у нас будет такая возможность. Тогда мы сделаем его ещё красочнее, ещё масштабнее», — отметил Валентин Демидов.

В Белгороде не будет салюта в День Победы
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Разбитые окна больницы

Утром 5 мая в Telegram-каналах появилась информация о выстрелах в окна детской поликлиники Белгорода. Сообщалось, что инцидент якобы произошёл 4 мая — неизвестный несколько раз выстрелил в окна медучреждения.

Позже в детской областной больнице заявили, что окна повредились ещё в 2021 году из-за хулиганских действий подростков.

Сейчас завершается ремонт здания поликлиники, в ходе которой заменят повреждённые окна.

Окна больницы в Белгороде повредили не выстрелы, а хулиганские действия в 2021 году
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#Алина Харина#Салют#Окна#Детская больница#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Валентин Демидов#Антон Иванов
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