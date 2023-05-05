Продление ареста Иванова и отмену салюта обсуждали белгородцы 5 мая

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Антон Иванов останется под арестом до 5 июля. Меру пресечения для экс-мэра продлили ещё на два месяца. Это решение принял Белгородский областной суд 5 мая.
Стоит отметить, что против Иванова возбудили уголовные дела по статьям за превышение должностных полномочий и за получение крупной взятки. Претензии к Иванову возникли за период его работы гендиректором БИКа.
5 мая стало известно, что салют в Белгороде решили отменить из-за сложившейся обстановки. Соответствующую информацию озвучил мэр Белгорода Валентин Демидов.
«Салют обязательно состоится, когда у нас будет такая возможность. Тогда мы сделаем его ещё красочнее, ещё масштабнее», — отметил Валентин Демидов.
Утром 5 мая в Telegram-каналах появилась информация о выстрелах в окна детской поликлиники Белгорода. Сообщалось, что инцидент якобы произошёл 4 мая — неизвестный несколько раз выстрелил в окна медучреждения.
Позже в детской областной больнице заявили, что окна повредились ещё в 2021 году из-за хулиганских действий подростков.
Сейчас завершается ремонт здания поликлиники, в ходе которой заменят повреждённые окна.